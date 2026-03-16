نقيب الإعلاميين: برامج رمضان الترفيهية تُعرض برضا الضيوف وأحيانًا بموافقات كتابية

علق الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على الجدل الدائر حول بعض برامج رمضان التي يُنتقد فيها مقدم البرنامج أحيانًا لإهانة الضيف أو استهزاء بعقول المشاهدين، قائلاً إن هذه البرامج تُصنف ضمن اللون الإعلامي الترفيهي، وأن أي شيء يُعرض يتم برضا الطرفين وتصل أحيانًا إلى الموافقة الكتابية، ولكن يمكن كل التفاصيل لا تُقال.

وتطرق "سعدة" عبر برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، على قناة النهار، أمس الأحد، إلى إيمانه بـ "الكارما"، أي أن أي فعل إيجابي أو سلبي يعود لصاحبه، قائلاً: "قد تصل آثار الخير لأبنائه وأحفاده”، مشيرًا إلى تجربته الشخصية بعد وفاة والده وهو في عمر 6 أشهر، موضحًا أن حسن السيرة يورث للأبناء ويجني منها ثمارها الطيبة.

وتحدث عن طبيعة الإنسان، قائلاً: “دراسة النفس البشرية توضح أن الفرد دائم التقلب في المزاج والسلوك، وأي نجاح يولد أعداء تلقائيين”، لافتًا إلى تعرضه للأذى كثيرًا بصورة يومية من بعض الأشخاص، قائلاً: "فيه ناس طول الوقت بتضايق لما تشوفك، يؤلمهم إنك قد تكون في دائرة منافسة، إنك تكون فاهم أكتر فيتوتر منك، انك كويس وراضي، ممكن ناس تحسدك على ابتسامة، حد مثلاً يشوه فيك بالباطل".

وأشار إلى أن إدارة النقابة تعتمد على نفسها بالكامل ولا تتلقى أي تمويل من الدولة، وجميع مصروفاتهم تأتي من الاشتراكات، مضيفًا أنهم حافظوا على نفس قيمة الاشتراك منذ عام 2018، مع تقديم أفضل الخدمات للأعضاء.

وأردف أن مصر دولة "براند" كبيرة، فوجود نقابة رسمية يمنحه شرعية لإدارة القطاع وخلق الفرص بشكل مستقل، دون الحاجة لأي دعم مالي من الدولة، يجعل البعض يشعر بالانزعاج لأنهم يديرون إدارة ذاتية بالكامل.