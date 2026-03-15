قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة التعجيل في إجراءات وقرارات الحماية الاجتماعية، مضيفا: «ممكن الأحد، إن شاء الله، يكون هناك أخبار إيجابية».

وشدد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» على أهمية دعم المواطنين بشكل سريع قبل حلول العيد، لاسيما فيما يخص الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

وأضاف أن الدولة بصدد إطلاق حزمة إجراءات تشمل الموظفين والمعاشات، قائلا: «أهلنا أصحاب المعاشات محدش ينساهم، أكيد محدش هينسى المعاشات طبعا، وهيكون لهم حزمة، حد ينسى أهله! أصحاب المعاشات طبعا في القلب من هذه الإجراءات».

ولفت إلى استمرار التنسيق مع القطاع الخاص، بشأن الحد الأدنى للأجور، لضمان استمرارية العمل وتجنب وقوع خسائر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المنطقة تمر بظروف «غير مسبوقة».

وأكد أن السنوات الخمس الماضية كانت «صعبة جدًا»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسارع اليوم لتحقيق قفزة في ملف الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يسعى للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 30% لـ 40% بحلول عام 2028، مشيرا إلى خطة الدولة كانت تستهدف الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وأضاف أن الاختصار الزمني من شأنه توفير فاتورة استيراد الوقود وتجنب التأثر بتقلبات الأسعار العالمية.

وأشاد برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، السبت، والتي تضمنت الإدانة المصرية الكاملة للعدوان الإيراني على الدول العربية، مؤكدا أن القيادة السياسية والشعب والإعلام في مصر يدعمون الأشقاء العرب.