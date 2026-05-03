ضبط 7 متهمين بالتعدي على سيدة وإتلاف محلها بسبب خلافات زوجية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين بالتعدي بالسب والضرب على سيدة، وإحداث تلفيات بالمحل الخاص بها لخلافات زوجية بمنطقة طوخ في القليوبية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من تعدي زوجها وأهليته عليها بالسب والضرب، وإحداث تلفيات بالمحل الخاص بها، بسبب خلافات زوجية بينهم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أبريل الماضي، تلقى مركز شرطة طوخ بالقليوبية بلاغا من القائمة على النشر، تضررت فيه من زوجها ووالديه و4 من أشقائه، لقيامهم بالتعدي عليها بالسب والضرب، وإحداث تلفيات بمحلها، بسبب خلافات عائلية بينهم. كما ادعت قيام نجل أحد المشكو في حقهم بمحاولة التعدي عليها باستخدام عصا خشبية «شومة».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ونفوا قيام نجل أحدهم بالتعدي على الشاكية باستخدام عصا خشبية، واتهموها بالتعدي عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.