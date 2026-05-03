انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، فى البنوك المحلية، فى نهاية تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026 بقيمة تترواح بين 5 إلى 10 قروش.



وانخفض سعر صرف العملة الخضراء فى البنك التجارى الدولى وبنك مصر والبنك الأهلى بقيمة 10 قروش، ليسجل 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، مقابل 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع فى بداية تعاملات اليوم.

كما انخفض سعر صرف الدولار فى بنك البركة وبنك كريدى أجريكول بقيمة 8 قروش، إلى 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، مقابل 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية بقيمة 10 قروش، ليسجل 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع. مقابل 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الدولار فى بنك قناة السويس بقيمة 5 قروش، ليسجل 53.52 جنيه للشراء، و 53.62 جنيه للبيع مقابل 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى عند 53.59 جنيه للشراء، و53.69 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر لصرف الدولار فى بنك الإمارات دبى عند 53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.