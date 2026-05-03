لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها أمام مجمع البترول على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، غرب الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن وقوع حالة وفاة ومصابين.

وبانتقال الشرطة، ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب مياه الأمطار.

ووفقا لمصدر أمني، نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.