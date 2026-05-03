أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن موعد صلاة جنازة الفنان هانى شاكر يوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، كما يقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد.

وكان المطرب هاني شاكر، قد رحل عن عالمنا عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى خبر الوفاة، نقلا عن "ستوري" نشرها نجله شريف عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقة: "سكت الكلام ولا حول ولا قوة الا بالله".

ودخل المطرب هاني شاكر المستشفى في الأساس نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، تتمثل في وجود "جيوب (Diverticula)"، أدت إلى إلتهابات ونزيف متكرر، وتعرض لنزيف شديد استدعى نقل كميات من الدم.

ثم تم التدخل في البداية عن طريق الأشعة التداخلية، ونجحت في إيقاف النزيف مؤقتا، إلا أنه عاد مرة أخرى في صباح اليوم التالي، ما أدى إلى توقف القلب لمدة 6 دقائق، قبل أن يتم إنعاشه سريعا خلال ثلاث محاولات متتالية.

وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل في ظل خطورة الحالة، وأُجريت له عملية جراحية ناجحة، وتم نقله إلى العناية المركزة تحت تأثير المهدئات.

ليستعيد هاني شاكر وعيه بعد الإفاقة، وتعرف على زوجته وابنه والفريق الطبي، وبدأ مرحلة التعافي تدريجيا من حيث التغذية والحركة، إلا أن بقائه في العناية المركزة لمدة تقارب 20 يوما تسبب في ضعف عام بالعضلات.

وثم قررت أسرته أن يسافر إلى فرنسا بهدف الخضوع لبرنامج تأهيل طبي متكامل يساعده على استعادة حالته الصحية، وبالفعل أظهر تحسنا ملحوظا في الأيام الأولى.

ليتعرض بعدها هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، وفقد وعيه وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، ومنعت أسرته من زيارته.