سميرة سعيد تنعى هاني شاكر: من أنبل الناس وأكثرهم احتراما



حرصت الفنانة المغربية سميرة سعيد، على نعي الفنان هاني شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز ٧٤ عاما في العاصمة الفرنسية باريس، بعد اسابيع من سفره هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وقالت سعيد في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "فقدنا اليوم هاني شاكر. إنسان من أنبل الناس وأكثرهم احتراما وصاحب عشرة عمر حقيقية.. هاني لم يكن مجرد فنان كبير بل قيمة فنية راسخة بصوته وحضوره صنع حالة خاصة لا تتكرر وترك إرثا سيبقى شاهدا على مكانته التي لا تشبه أحد .. خالص عزائي لزوجته السيدة نهلة ولكل محبيه.. خسارة للفن العربي كله".

وكانت الفنانة نادية مصطفى أعلنت خبر الوفاة، نقلا عن "ستوري" نشرها نجله شريف عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقة: "سكت الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.