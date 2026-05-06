عطل مؤقت يؤثر على خدمة الإنترنت في ألمانيا

قالت الجهة المسؤولة عن إدارة النطاقات في ألمانيا إن المواقع الإلكترونية التي تستخدم النطاق الوطني "دي إي"، كانت غير قابلة للوصول مؤقتا خلال الليل، بسبب خلل في نظام تحويل أسماء المواقع إلى عناوين رقمية قابلة للقراءة الآلية.

وأفادت شركة "دي إي إن آي سي"، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة نطاقات "دي إي"، بأن المشكلة نتجت عن عطل في خدمة نظام تحويل أسماء المواقع إلى عناوين رقمية قابلة للقراءة الآلية، بما يتيح للمتصفحات الوصول إلى المواقع.

وأضافت الشركة أن هذا الاضطراب قد يكون تسبب في صعوبات في الوصول إلى بعض صفحات الإنترنت، مشيرة إلى أن السبب الجذري للعطل لا يزال قيد التحقيق.

ولفتت إلى أن انقطاعات مرتبطة بخدمات نظام تحويل أسماء المواقع إلى عناوين رقمية قابلة للقراءة الآلية لدى مزودين مختلفين حدثت مرارا في السابق.