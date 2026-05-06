الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: إسرائيل تسير في عمليات الضم في الضفة الغربية بشكل ممنهج

أكد رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال أن إسرائيل تسير في عمليات الضم في الضفة الغربية بشكل ممنهج وبنية التهجير والابادة من قبل قوات الاحتلال وجموع المستوطنين.

وقال رمزي عودة - في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار" اليوم الثلاثاء - إن القوانين الإسرائيلية الأخيرة وبناء آلاف الوحدات السكنية كلها تؤكد بشكل واضح أن إسرائيل تسعى الى ضم الضفة الغربية.

وأوضح أن كل هذه الأحداث تأتي في سياق إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتهميش دورها وجعلها غير قادة على السيطرة على الأمن والمواطنين وفرض الاستقرار .

ونبه إلى أنه لا يوجد أي أفق سياسي في الضفة الغربية ولا حديث عن دولة فلسطينية وحق تقرير المصير وتجميد المستوطنات والحفاظ وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين .

وأضاف رمزي عودة أن الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران اثرت على دول الخليج العربي وأمن واستقرار المنطقة وبالتالي الضفة الغربية وقطاع غزة ..مشيرا إلى أن تلك الحرب أثرت في أهمية ودور القضية الفلسطينية على الاجندة الدولية.