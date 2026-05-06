أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه قدم موسمًا مميزًا رغم بعض التعثرات التي أثرت على النتائج في عدد من المباريات.

وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كان قريبًا من تحقيق نتائج أفضل في أكثر من مواجهة، مشيرًا إلى أن الفريق تصدر جدول الدوري لعدة أسابيع، وهو ما يعكس تطور الأداء الجماعي.

وأضاف أن المباراة الأخيرة أمام بيراميدز شهدت رد فعل قويًا من اللاعبين، مؤكدًا أن فريقه كان قادرًا على حسم اللقاء، إلا أن التعادل يُعد نتيجة مقبولة وفقًا لمجريات المباراة.

وقدم المدرب العام التهنئة لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، بعد حسم المركز الرابع رسميًا، مشيرًا إلى أن الفريق سيدخل مواجهة الزمالك المقبلة بأريحية، بعد رفع الضغوط عن اللاعبين.

وأشار إلى غياب محمد عبد الله للإيقاف، إلى جانب بعض الإصابات التي يعمل الجهاز الطبي على تجهيزها، مؤكدًا أن سيراميكا سيستعد بشكل طبيعي للمباراة، مع التركيز على تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي.