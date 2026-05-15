إصابة عنصرين من الأمن الداخلي السوري برصاص مجهولين في الرقة

أُصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي السورية بإصابات طفيفة؛ إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة شمال سوريا.

وبثت معرفات أمنية شبه رسمية صورا من انتشار أمني في الموقع عقب وقوع الحادث، كما أشارت إلى أن "الجهات المختصة باشرت إجراءاتها الأمنية، وبدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين"، وفقا لتلفزيون سوريا.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت محافظة الرقة حوادث أمنية استهدفت عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، تبنى معظمها تنظيم "داعش".

وفي 23 من فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين في هجوم نفذه "تنظيم الدولة" (داعش) استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الرقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات الأمنية تمكنت من تحييد أحد أفراد الخلية المهاجمة بعد الاشتباك معه، فيما واصلت عمليات التمشيط لملاحقة بقية العناصر.