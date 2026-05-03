عمرو دياب ينعى هاني شاكر: صوت شكّل وجدان أجيال

نشر النجم عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نعيًا مؤثرًا للفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا في تاريخ الغناء العربي.

وأعرب دياب عن بالغ حزنه وأساه، مؤكدًا أن الساحة الفنية فقدت أحد أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال متعاقبة، حيث كتب: “بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعى فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتًا من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال، وترك إرثًا فنيًا لا يُنسى”.

كما دعا له بالرحمة، متمنيًا الصبر والسلوان لأسرته ومحبيه، في رسالة تعكس حجم التقدير لمسيرته الطويلة ومكانته الكبيرة في قلوب الجمهور.

ويُعد هاني شاكر أحد أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود قدّم خلالها العديد من الأعمال التي رسخت مكانته كأحد أعمدة الطرب العربي.