رئيس الأركان يبحث مع نظيره الجامبي آخر المستجدات على الساحة والتعاون العسكري المشترك

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق مامات تشام، رئيس أركان الدفاع بدولة جامبيا، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، وكذا مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، مشيدًا بتنامي آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبي المصالح المشتركة في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد رئيس أركان الدفاع بدولة جامبيا بدور مصر البارز في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، متطلعًا لمزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.