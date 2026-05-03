استعرضت قناة «الجزيرة»، اليوم الأحد، تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن، قائلة إنه يتضمن 3 مراحل رئيسية.

ونقلت عن مصادر قولها إن «المرحلة الأولى من المقترح الإيراني تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب، خلال 30 يومًا كحد أدنى».

وأشارت إلى أن «المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب، وتؤكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء».

ولفتت إلى أنها «تشمل التعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل، إضافة إلى فتح مضيق هرمز تدريجيا، وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام، وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي».

وذكرت أن المرحلة الأولى تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيًا، بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز، وتتضمن تعديل بند التعويضات بصيغة جديدة ومبتكرة، كما تؤكد انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري.

فيما تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عامًا، وتنص على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ «صفر تخزين».

وأوضحت «الجزيرة» أن المقترح يرفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت، ويبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة التخصيب.

وقالت إن المقترح يؤكد ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية، فيما يتضمن رفع العقوبات الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيًا وفق سقف زمني.

وتطرح طهران خلال المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لـ«بناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة».

وقال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، السبت، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران.

وردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: «هناك احتمال أن يحدث ذلك».

ووصف الرئيس الأمريكي الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بأنه «لطيف للغاية».

وأضاف ترامب: «أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له».

وتابع قائلا: «سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو»، مضيفا: «لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة».

وأشار ترامب إلى أن إيران «تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها».