• العناني: الأسعار ستتراجع لمستويات الـ70 جنيه بالمزرعة خلال 3 – 4 أسابيع

قفزت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية، منذ بداية شهر مايو الحالي بنسبة 24%، ليصل سعر الكيلو بالمزرعة إلى 93 جنيها، مقابل 75 جنيها في نهاية أبريل المنقضي، وفق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن أسعار التجزئة للمستهلك النهائي ارتفعت لتتراوح بين 102 و105 جنيهات للكيلو الواحد، خلال تعاملات أمس الأحد، مقابل 85 جنيها الشهر الماضي.

وأضاف السيد، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن بدء التصدير للسلعة الاستراتيجية ليس سببا في ارتفاع الأسعار، بينما ارتفاع تكلفة الإنتاج وآليات العرض والطلب هما المحركان للأسعار في الوقت الحالي.

ويرى السيد، أن الأسعار الحالية للدواجن تعتبر عادلة، في ظل ارتفاع الأعلاف التي تمثل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج الحقيقية.

ووفق للسيد، فإن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 5 آلاف جنيه للطن، لتصل إلى 25 ألف جنيه للطن، كما ارتفعت أسعار الذرة إلى 14 ألف جنيه للطن، بدلا من 12 ألف جنيه في بداية العام الجاري، والصويا سجلت 32 ألف جنيه للطن، بدلا من 20 ألف.

وأشار إلى أن السعر العادل لكيلو الدواجن حاليا، لا يقل عن 85 جنيها بالمزرعة، و95 جنيها للمستهلك النهائي، لافتا إلى أن أي زيادة أو نقصان عن هذا المستوى، يكون بسبب آليات العرض والطلب فقط.

وكان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قد أعلن في بيان له، بنهاية أبريل الماضي، أن مصر نجحت في فتح السوق القطرية أمام الدواجن المصرية، حيث تم الاتفاق على توريد 10 حاويات بكميات إجمالية تُقدر بـ 300 طن.

وأضاف الاتحاد في بيانه، أنه يجري حاليًا مفاوضات مع شركات في دولة الكويت لبدء تصدير شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لـ«الشروق»، إن السوق المحلية تشهد فائضا في حجم المعروض يُقدر بأكثر من 200 مليون دجاجة سنويا، أو ما يعادل 400 مليون طن تقريبا، مشيرا إلى أن تصدير بعض الكميات لن يضر الأسعار بالسوق المحلية.

وأضاف العناني، أن الكمية المصدرة لا تمثل شيئا بالنسبة لحجم الفائض من الدواجن بالسوق المحلية، ما يجعل تأثيرها معدوما على أسعار السلعة الاستراتيجية في مصر.

ويرى أن الزيادة الحالية في الأسعار، سببها آليات العرض والطلب فقط، مشيرا إلى الفترة الماضية شهدت تخارج بعض من صغار المنتجين، بسبب الخسائر المالية، ولكنهم يعودون تدريجيا حاليا بعد تحسن الأسعار.

ولفت إلى أن هناك حاليا ارتفاع كبير في حجم الطلب على شراء "الكتاكيت" وهو ما يدل على استعداد عدد كبير من صغار المنتجين لبدء دورة إنتاج جديدة، متوقعا أن تتراجع الأسعار مرة أخرى إلى مستويات الـ70 جنيه بالمزرعة بعد 3 إلى 4 أسابيع.

ومن جانبه، يقول أحمد نبيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الكميات المصدر قليلة جدا، ولا تؤثر على حركة الأسعار بالسوق المحلية.

وأضاف نبيل خلال تصريحاته لـ«الشروق»: «أسعار الدواجن مرتفعة لأن تكلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة وليس لأي سببا آخر»، لافتا إلى أن بعض المستهلكين يتأملون في عودة أسعار الدواجن إلى مستويات الـ20 والـ30 جنيه مرة أخرى، وهذا أمر مستحيل، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أسعار البيض تُباع حاليا بأقل من تكلفة إنتاجها بنسبة 35%، بسبب آليات العرض والطلب، حيث يُسجل الطبق 85 جنيها بالمزرعة فيما تصل تكلفة إنتاجه إلى 135 جنيها.