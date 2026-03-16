رئيس الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان هاتفيا الاعتداءات الإيرانية

تلقى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اتصالًا هاتفيًا ولي العهد رئيس مجلس وزراء السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الاتصال بحث التطورات التي تشهدها المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضافت أن «الاتصال تناول الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة التي تستهدف دول المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والمواثيق والأعراف الدولية».

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري والذي يشكل تهديداً للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع مشددين على تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين.



والسعودية والإمارات تتعرضان لاعتداءات من قِبل إيران، التي تقول إنها تشن ضربات على أهداف ومصالح أمريكية.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ومنذ الرد الإيراني الأول على الهجوم، باشرت إيران توجيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الخليج.