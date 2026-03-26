اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض ملحوظ في الأسعار بسبب زيادة المعروض

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن وبيض المائدة شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس طبيعة القطاع كسلعة حية شديدة المرونة تتأثر بشكل مباشر بآليات العرض والطلب.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن زيادة المعروض في الأسواق، بالتزامن مع تراجع معدلات الاستهلاك بعد موسم رمضان، أسهمت في انخفاض الأسعار من مستويات تجاوزت 100 جنيه إلى نحو 78 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

وأشار الزيني إلى أن الإنتاج المحلي يشهد نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال الفترات المقبلة مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن هذا التوسع في الإنتاج يمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق التوازن السعري.

وتابع أن شهر رمضان يُعد موسمًا استهلاكيًا استثنائيًا ترتفع خلاله معدلات الطلب بأكثر من 30%، وهو ما يفسر الارتفاع السابق للأسعار، في حين عادت الأسواق إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء الموسم.

وشدد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل الأزمات الاقتصادية والحروب وتأثيراتها على سلاسل الإمداد.

وأوضح أن مصر نجحت إلى حد كبير في هذا الملف، حيث بلغ إنتاج بيض المائدة أكثر من 16.5 مليار بيضة سنويًا، إلى جانب إنتاج يتجاوز 1.6 مليار دجاجة، مع وجود خطط لزيادة الإنتاج إلى 2.2 مليار دجاجة بحلول عام 2030.

ولفت إلى توافر مستلزمات الإنتاج والمخزون الاستراتيجي، ما يدعم استقرار السوق واستمرار تراجع الأسعار.

