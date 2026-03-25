رد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الطماطم التي قفزت من 15 جنيها إلى 45 و حتى 50 جنيها للكيلو في بعض المناطق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» إن الأسعار ستبدأ في الانخفاض خلال أسبوعين على أقصى تقدير وبشكل تدريجي، موضحا أن الارتفاع يعد «فترة مؤقتة» ناتجة عن نهاية الموسم الشتوي وتأثير العوامل الجوية.

وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة المفاجئ والصقيع منذ بداية شهر رمضان، أثرا على خمسة أصناف رئيسية «الطماطم، والخيار، والفلفل، والباذنجان، والليمون».

ولفت إلى تراجع أسعار الليمون، إلى جانب بدء انخفاض الباذنجان والخيار تدريجيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى تراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور الجملة بين 22 لـ 30 جنيها حسب الجودة، في حين يتراوح في أسواق التجزئة بين 35 إلى40 جنيها.

ونوه أن أحد أسباب تراجع المعروض يكمن في «عزوف بعض المزارعين» عن الزراعة هذا الموسم، خوفا من تكرار خسائر العام الماضي، حين انخفض سعر الكيلو لمستويات تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، مؤكدا أن العروة الجديدة ستحقق التوازن داخل السوق.

وشدد أن أسعار الخضروات والفاكهة في مصر ليس لها علاقة بالتوترات الجيوسياسية أو الحروب الخارجية؛ نظرا لتمتع مصر بالاكتفاء الذاتي وزراعتها محليا.

وأكد أن الأسعار ستعود لمعدلاتها الطبيعية 15 جنيها بل وأقل من ذلك، مع بدء الموسم الجديد، لافتا إلى بيع الكيلو قبل حلول شهر رمضان بين 7 إلى 10 جنيهات.