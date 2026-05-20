أوامر حجر صحي لراكبين أمريكيين بعد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية

أعلن مسؤولون صحيون أمريكيون الثلاثاء إصدار أوامر حجر صحي بحق راكبين اثنين من السفينة السياحية التي تعد بؤرة لتفشي فيروس هانتا، ويتلقيان حاليا العلاج في مستشفى بولاية نبراسكا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن أوامر الحجر وقعها المدير بالإنابة للمراكز الدكتور جاي بهاتاشاريا.

وتعد أوامر الحجر الصحي، التي يمكن فرضها عبر غرامات أو عقوبات بالسجن، إجراء قانونيا نادرا يتم اللجوء إليه إذا رفض شخص الامتثال لطلبات الصحة العامة. وبحسب المراكز، فقد طُلب من جميع الركاب الـ18 الموجودين في مستشفى نبراسكا البقاء في المنشأة حتى 31 مايو ضمن فترة المراقبة الصحية.

وخلال اتصال مع الصحفيين، قال الدكتور ديفيد فيتر إنه لم تُسجل أي إصابات بفيروس هانتا بين الركاب الأمريكيين العائدين.

لكن جودي جيست، النائبة الأولى لرئيس قسم علم الأوبئة في كلية رولينز للصحة العامة بجامعة إيموري، أوضحت أن أعراض فيروس هانتا استغرقت في حالات تفش سابقة ما يصل إلى 42 يوما للظهور.

وقالت: "أنا متأكدة أن 42 يوما بدأت تبدو فترة طويلة جدا بالنسبة لأولئك الموجودين في الحجر الصحي، لكن فترة الحضانة هي ما يحدد هذه المدة".

وأضاف بيان مراكز السيطرة على الأمراض أنه تم رصد ثلاث إصابات إضافية بفيروس هانتا منذ مغادرة الركاب السفينة، بواقع حالة واحدة في كل من فرنسا وإسبانيا وكندا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء الماضي تسجيل 11 إصابة مرتبطة بالسفينة السياحية، بينها ثلاث وفيات، بينما تأكدت ثماني إصابات عبر الفحوص المخبرية.