البنتاجون يراجع عمليات استهداف قوارب يشتبه بتهريبها للمخدرات في أمريكا اللاتينية

أعلن جهاز الرقابة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أنه سيقيم ما إذا كان الجيش الأمريكي قد التزم بإطار استهداف معتمد أثناء تنفيذ هجمات على عشرات القوارب المشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص في مياه أمريكا اللاتينية منذ أوائل سبتمبر.

وستركز عملية التقييم تحديدا على ما يُعرف بـ"دورة الاستهداف المشتركة ذات المراحل الست"، وفقاً لرسالة مؤرخة في 11 مايو موجهة إلى مسؤولي وزارة الدفاع. وتشمل هذه المراحل نية القائد العسكري وتطوير الهدف والتحليل واتخاذ القرار والتنفيذ والتقييم.



وقال مكتب المفتش العام في البنتاجون في بيان الثلاثاء إن المراجعة جاءت "بمبادرة ذاتية"، وإنه لن يحدد جدولا زمنيا لاستكمالها، وكانت وكالة بلومبرج قد أوردت ذلك سابقا.



ولن يتناول التقييم قانونية هذه الضربات، والتي أثارت تدقيقا شديدا من بعض المشرعين الديمقراطيين وخبراء القانون العسكري. وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في حالة حرب ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، والتي تحملها مسؤولية أزمة الجرعات الزائدة القاتلة التي تعاني منها العديد من المجتمعات الأمريكية.

وتستمر حملة الإدارة المتمثلة في استهداف قوارب صغيرة يُشتبه في تهريبها للمخدرات في شرق المحيط الهادئ وبحر الكاريبي منذ أوائل سبتمبر، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 193 شخصا إجمالا. وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن شخصا واحدا نجا من الهجوم الأخير في 8 مايو، لكن لم يتضح ما إذا كانت خفر السواحل قد تمكن من العثور عليه وإنقاذه، وهو ما قد يرفع حصيلة القتلى.