الحرس الثوري: تدمير منشآت ومعدات أمريكية في 4 قواعد عسكرية بالمنطقة ضمن الموجة 82

أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، عن إطلاق الموجة ٨٢ من عملية «الوعد الصادق ٤»، مشيرا إلى «تدمير منشآت ومعدات تابعة للعدو الأمريكي في ٤ قواعد عسكرية متواجدة في المنطقة».

وفي وقت سابق من صباح الخميس، أفاد مقر خاتم الأنبياء المركزي، بأن الموجة الـ79 شهدت استهداف منطقة أم الرشراش ومحطات استقبال الأقمار الصناعية المرتبطة بجيش الكيان الصهيوني.

وذكر أن الموجة 79 طالت قواعد الأزرق والشيخ عيسى وعلي السالم وعريفجان التابعة للقوات الأمريكية.

ونوه إلى استهداف المراكز الاستراتيجية والعسكرية والأمنية للاحتلال الإسرائيلي شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الموجة الـ80، بالإضافة إلى «استهداف مواقع تجمع القوات الأمريكية وعملائهم في أربيل خلال الـ24 ساعة الماضية».

ولفت إلى استهداف أكثر من 70 نقطة داخل الأراضي المحتلة، شملت حيفا وديمونا والخضيرة، ضمن الموجة الـ81، بالإضافة إلى استهداف طائرة أمريكية من طراز F-18 في سماء جابهار بواسطة منظومة حديثة للدفاع الجوي.

وأضاف أن العمليات شملت إطلاق صواريخ كروز «ساحل-بحر» من طراز «قدير» باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية «لينكولن»، مشيرا إلى أن الضربة أدت إلى تغيير تجاه الحاملة.