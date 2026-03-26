عبر الفنان هشام ماجد، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه فيلمه الجديد «برشامة» خلال عيد الفطر، بعد أن سجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما بـ 800 ألف تذكرة خلال الأسبوع الأول من العرض وتحقيق إيرادات 23 مليونا و205 آلاف جنيه في يوم واحد.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، إلى عدم تمكنه من التواجد في دراما رمضان لهذا العام بسبب ضغط التصوير بمسلسل «اللعبة» والفيلم الجديد «برشامة».

وأعرب عن حماسه الشديد لمسلسل «اللعبة»، مشيرا إلى أن التصوير سيستمر بشكل يومي لمدة تسعة أيام تمهيدا لعرضه قريبا، خاصة بعد تعطل التصوير، الأربعاء، بسبب الظروف الجوية.

ولفت إلى إعجابه الشديد بالفيلم منذ فترة طويلة، موضحا أن الفيلم عُرض عليه في بداية معرفته بالمخرج خالد دياب.

وأشار إلى موافقته على الفيلم، بالإضافة إلى مسلسل «أشغال شغالة» عند قراءة معالجة العملين، موضحا أن الفيلم واجه توقفات كثيرة وقرارات بعدم التنفيذ قبل العودة إليه مجددا وكان من المفترض تصويره منذ فترة طويلة، معربا عن سعادته بردود أفعال الجمهور وبالإيرادات التي حققها الفيلم.

وأكد أن عبقرية الفيلم تكمن في بساطة فكرته، كونه يدور حول «لجنة» تجمع الشخصيات في مكان واحد، مشددا أن عبقرية السيناريست خالد دياب والتصوير جعلت الإيقاع سريعا وجذابا للجمهور، في ظل صعوبة تقديم أفلام الموقع الواحد التي تسبب الملل.

ووجه الشكر لفريق الكتابة الذي ضم السيناريست خالد دياب، وشيرين دياب، وأحمد الزغبي، مشيدا بزملائه الفنانين «نجوم مصر» والفنانة ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، بالإضافة إلى الفنان كمال أبو رية وميشيل ميلاد وفاتن سعيد.

