وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة

في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وفي مستهل زيارته للعاصمة المغربية الرباط والتي تستمر يومين، قال فاديفول مساء اليوم الأربعاء:"يُعد المغرب رائداً في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في القارة الأفريقية، وهو في طريقه إلى أن يصبح أحد أبرز المنتجين عالمياً للهيدروجين الأخضر".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن ذلك يكتسب أهمية خاصة في وقت الأزمات، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، "وهذه مدعاة لتعزيز جهودنا لنصبح أكثر استقلالاً عن الوقود الأحفوري في هذا المجال، وأعتقد أن هذا هو شعار المرحلة في ظل الوضع الأمني الخطير وعدم إمكانية التنبؤ ببعض الأسعار".

ومن المقرر أن يتباحث فاديفول غدا الخميس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في إطار حوار استراتيجي حول توسيع العلاقات الثنائية.

وأشار فاديفول إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع المغرب، حيث زار في الرباط شركة للصناعات المغذية للسيارات يعمل بها نحو سبعة آلاف شخص في هذا الموقع وحده، وتقوم بإنتاج ضفائر الأسلاك لمصنّعي السيارات في ألمانيا. وقال: "هذا يعني أن كثيراً من السيارات التي تحمل شعار صُنِعَ في ألمانيا تحتوي أيضاً على مكونات تحمل شعار صُنِعَ في المغرب".

وأكد فاديفول أن التبادل الاقتصادي ليس طريقاً ذا اتجاه واحد، موضحاً أن الكوادر الفنية المغربية تمثل دعماً مهماً في مجالات تعاني نقصاً في ألمانيا، مثل قطاعي الصحة والرعاية. وأضاف أنه يشجع لهذا السبب على " لجذب الكوادر المهتمة، التي يجب ويمكن تدريبها بشكل مناسب، والتي يمكنها القدوم إلى ألمانيا ونريد منحها فرصة للتوظيف".

وخلع الوزير سترته وشمر عن ساعديه ليشارك في تدريبات للاعبات كرة قدم مغربيات ناشئات. وانخرط فاديفول، برفقة سفير الرياضة ولاعب المنتخب الألماني السابق كريم بلعربي وأعضاء آخرين من وفده، في مباراة ودية قصيرة.

وبمناسبة حلول الذكرى السنوية السبعين لإقامة علاقات ثنائية بين البلدين هذا العام، قال فاديفول: "يعد المغرب شريكاً محورياً بالنسبة لألمانيا باعتباره جسراً مهماً بين القارتين الأوروبية والأفريقية"، مشيرا إلى أن البلدين يجمعهما العمل من أجل إيجاد نظام دولي قائم على القواعد، تكون الأمم المتحدة في القلب منه.

وكان فاديفول عاد لتوه صباحاً من زيارة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب فاديفول، يتضمن الحوار الاستراتيجي مع نظيره ناصر بوريطة مجموعة واسعة من القضايا الدولية. وصرح فاديفول بأن المغرب أبدى استعداده للمشاركة في تنفيذ خطة النقاط العشرين الخاصة بقطاع غزة، والإسهام في قوة أمنية دولية. كما قال فاديفول إن بلاده تتقاسم مع المغرب هدف تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل للحد من أسباب الأزمات واللجوء هناك.