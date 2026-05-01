وزير الدفاع الأمريكي: وقف إطلاق النار يؤجل مهلة الـ 60 يوما للحصول على موافقة الكونجرس

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية قد تواصل الحرب ضد إيران لأسابيع دون الحصول على موافقة الكونجرس (التي يراها العديد من المشرعين ضرورية بعد 60 يوماً من نشر القوات)، معتبراً أن اتفاق وقف إطلاق النار قد أدى إلى تعليق تلك المهلة.

وقال هيجسيث أمام لجنة بمجلس الشيوخ "نحن في حالة وقف إطلاق نار حاليا، وفهمنا للأمر هو أن ساعة الـ 60 يوما تتوقف مؤقتا أو تنتهي عند وقف إطلاق النار".

ولا ينص "قانون سلطات الحرب" لعام 1973، الذي تم تمريره بعد التجربة الأمريكية الكارثية في حرب فيتنام، على أي شيء يتعلق بتعليق المهلة النهائية في حالة وقف إطلاق النار. ويحد هذا القانون من الانتشار العسكري دون موافقة الكونجرس لمدة أقصاها 60 يوما.

وتشير معظم وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن فترة الـ 60 يوما تنتهي يوم الجمعة، حيث أبلغ ترامب الكونجرس في 2 مارس بعد بدء الحرب في 28 فبراير .

ومع ذلك، وبناء على كيفية الحساب، فإن الـ 60 يوماً المذكورة في نص القانون قد تنتهي بحلول منتصف ليل الأول من مايو أو منتصف ليل الثاني من مايو .