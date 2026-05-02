سيد علي: الناس بتنفعل علشان لاعب كرة بياخد ملايين وهمّ مش لاقين يدفعوا فاتورة الكهربا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الإعلامي سيد علي، بعدم تجاوز حدود المعقول في التعامل مع كرة القدم ومنافساتها

وقال عبر برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن الجميع ينفعل وقت المباريات وفور انتهائها لكن يجب تجاوز الأمر سريعًا وأن يعيش الإنسان حياته الطبيعية.

وأضاف: "فيه ناس بتعيط بسبب مباراة كرة قدم وبتاخد الأمور على كرامتها.. إنت قاعد واخدها في كرامتك ويمكن مش لاقي تدفع وصل الكهرباء أو فاتورة التليفون بتاعتك بينما اللاعب اللي إنت زعلان بسبب بياخد 100 و150 و200 مليون جنيه».

وتابع: «اللاعب نازل بيلعب وإنت بتصفق له وهو باشا ومش معبرك.. إنت زعلان على إيه.. هو إنت لاقي فاتورة الكهرباء ولا التليفون علشان تزعل بالشكل ده».

وشدد على ضرورة التعامل مع منافسات كرة القدم بأنها تتقبل المكسب والخسارة وهو أمر طبيعي في الحياة.

واعتبر أن التحفيل بين الجمهور جزء من جمال كرة القدم ومنافساتها، مشددا على أن الأهم هو تمثيل مصر كما يجب في بطولة كأس العالم.



وجاء هذا التعليق من سيد علي، في معرض حديثه عن فوز الأهلي على الزمالك بلاثية نظيفة في بطولة الدوري.