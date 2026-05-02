رئيس مفوضية السلام السودانية: اتفاق جوبا للسلام ما زال قائمًا رغم تعثر التنفيذ بسبب الحرب

قال البروفيسور سليمان الديبلو رئيس مفوضية السلام السودانية، إن اتفاق جوبا للسلام لا يزال قائمًا من الناحية القانونية والسياسية، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت تنفيذ بنوده على أرض الواقع.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن اندلاع الحرب في السودان أدى إلى تعطيل جزء معتبر من آليات التنفيذ.

وأوضح أن الاتفاق قد لا يكون بالضرورة هو الأساس المباشر لأي تسوية سياسية قادمة، لكنه يظل إطارًا قائمًا تلتزم به الدولة السودانية.

وتابع: «الاتفاق بداخله اتفاق»، في إشارة إلى وجود ترتيبات داخلية غير مشهودة دوليًا لكنها ما زالت قائمة ويتم الالتزام بها من قبل الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن معظم الأطراف الموقعة على الاتفاق لا تزال متمسكة به، باستثناء حالتين فقط خرجتا عن مساره، موضحًا أن أحدهما انضم إلى قوات الدعم السريع، إلا أن مجموعته قامت بفصله وأعادت تشكيل كيانها بشكل مستقل، فيما تتعلق الحالة الثانية بقيادي آخر لم يعد يمثل القوة التي وقع نيابة عنها، مؤكدًا أن هذه التطورات لا تنسف الاتفاق ككل.

ولفت إلى أن الاتفاق، رغم ما تعرض له من تعثر، لا يزال يمثل أحد المرتكزات المهمة في المشهد السياسي السوداني، ويمكن البناء عليه أو الاستفادة من مخرجاته في أي عملية سياسية مستقبلية.

وشدد على التزام الدولة بكافة بنوده، مع الأخذ في الاعتبار أن الواقع الحالي قد يفرض مسارات جديدة للحل .