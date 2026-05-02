السيطرة على حريق داخل مزرعة نخيل بمركز الخارجة في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، على حريق شب داخل مزرعة نخيل على الطريق الدائري بمدينة الخارجة، وجرت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد نشوب حريق في أشجار نخيل بمدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للتعامل والسيطرة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل مزرعة نخيل تقع على الطريق الدائري بمدينة الخارجة، أمام محطة وقود بالطريق نفسه، ما استدعى سرعة التدخل للسيطرة على النيران قبل امتدادها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.