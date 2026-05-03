اليابان تعتزم ترميم مبنى البرلمان لأول مرة منذ بنائه قبل 90 عاما

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه سوف تبدأ أعمال البناء في مبنى البرلمان الوطني (الدايت) في السنة المالية 2030 وتستمر لمدة ثماني سنوات تقريبا، مع توقع الحفاظ على تصميماته الداخلية والخارجية ذات القيمة التاريخية مع تقليل تعطيل الإجراءات البرلمانية عندما يكون البرلمان في دور انعقاده.

ويوجد المشروع حاليا في مرحلة التخطيط التفصيلي وتقدر تكلفته بنحو 60 إلى 70 مليار ين (382 إلى 446 مليون دولار) مع احتمال الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف المواد في السنوات الأخيرة.

وسيشهد الترميم تزويد المبنى بطبقة عزل زلزالي أسفل أساساته، وهي وسيلة ستسمح ببقائه قيد الاستخدام أثناء أعمال البناء.

وقد اكتمل بناء مبنى البرلمان الوطني في عام 1936 بعد حوالي 17 عاما من التشييد، بسقفه الهرمي وواجهته المصنوعة من الجرانيت. وقد كان بمثابة مقر للبرلمان الإمبراطوري قبل تأسيس نظام البرلمان الحالي بموجب دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية.

والمبنى المشيد من الخرسانة المسلحة، والمكون من ثلاثة طوابق فوق الأرض وطابق سفلي واحد، تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 53 ألفا و 460 مترا مربعا ويحتوي على قاعات لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويبلغ ارتفاع البرج المركزي المكون من تسعة طوابق بقبته الهرمية حوالي 65 مترا، وتتميز القاعة الموجودة أسفله بنوافذ وسقف مزين بالزجاج الملون. وهناك غرفة تستخدم لاستقبال الإمبراطور عندما يزور البرلمان مصنوعة بالكامل من خشب السرو الياباني ومطلية باللاكر الفاخر.