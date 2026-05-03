روني: التقدم في العمر وراء تراجع مستوى محمد صلاح

تحدث واين روني عن أسباب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال الموسم الحالي.

وأوضح روني في تصريحات نقلتها شبكة «ESPN» أن عامل السن يلعب دورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأداء البدني يتأثر مع مرور الوقت، وهو ما انعكس على مستوى صلاح هذا الموسم.

وأضاف أن تراجع الأداء لم يقتصر على صلاح فقط، بل شمل أيضًا فيرجيل فان دايك، مؤكدًا أن الثنائي يُعد من القادة داخل الفريق، ما يزيد من صعوبة تعويض غيابهما عن مستواهما المعتاد.

وأشار نجم مانشستر يونايتد السابق إلى أن التحدي الأكبر لأي لاعب هو تقبّل فكرة التراجع النسبي في المستوى مع التقدم في العمر.

ويأتي ذلك في ظل غياب صلاح مؤخرًا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس، والتي قد تُبعده عن بعض مباريات الفريق في ختام الموسم.