نقيب الأطباء عن جدل نظام الطيبات: النظام الغذائي لا يمكن أن يكون بديلا عن العلاج

علق الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، على الجدل الدائر حاليًّا بشأن الترويج لنظام الطيبات الذي روج له الطبيب الراحل ضياء العوضي قبل وفاته.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إنه تم الترويج لأمور مثل إيقاف الأنسولين للطفل المصاب بالسكري من النوع الأول وهو أمر خطير جدًا وقد يؤدي لإصابة الطفل بغيبوبة سكر.

وأضاف أن الترويج لإيقاف أدوية أمراض الكلى أمر شديد الخطورة، وكذلك الترويج لإيقاف علاج السرطان بالكيماوي، لا سيما أن هناك بعض الأورام أصبحت قابلة للشفاء.

وأوضح أن النصح بإيقاف علاج السرطان بالكيماوي واستبداله بنظام غذائي هو جريمة لا تغتفر، مؤكدا أن العوضي لم ينكر خلال التحقيق معه في النقابة، النظام الذي روج له، بما في ذلك الادعاء بوجود نظام غذائي ينفع للجميع وهو أمر خاطئ لأن مريض السكر له نظام غذائي مختلف عن مريض الكلى وهكذا.

وشدد على أن النظام الغذائي ليس بديلًا عن العلاج لكنه عنصر مكمل بجانب العلاج، وكشف أن كثيرين تضرروا من هذا الأمر بينهم سيدة تعاني من ذئبة حمراء وكانت تُعالج منذ سنوات بجرعة كورتيزون وحالتها مستقرة.

وأوضح أنه من المعروف أن إيقاف الكورتيوزن يتم تدريجيا لكن العوضي دعا السيدة للتوقف عن الكورتيوزن فورًا ما أدى إلى تدهور صحتها ونقلت للرعاية المركزة إلى أن توفيت .

وناشد كل الأطباء بعدم ظهور ضياء عوضي جديد، وقال إن النقابة تتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة ذلك، وقررت منع الحديث عن أي أمور علمية قبل إقرارها وأن كون المناقشات في المؤتمرات وليست على الشاشات أمام الجمهور.