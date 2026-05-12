نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في قمة إفريقيا - فرنسا أكدت أن مصر شريك في صياغة النظام العالمي الجديد

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة إفريقيا – فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة نحو 30 دولة إفريقية، إلى جانب أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، تعكس بوضوح تصاعد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية باعتبارها مركزا رئيسيا في معادلات الاقتصاد الدولي خلال المرحلة الراهنة.

وأشار فرحات إلى أن هذه المشاركة تؤكد أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في صياغة الرؤى الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالقارة الإفريقية، وأن القيادة السياسية المصرية باتت تمتلك حضورا دوليا مؤثرا في الملفات المرتبطة بالتنمية والاستقرار وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.

وأكد فرحات أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة اتسمت بالوضوح والجرأة، وعبرت عن شواغل القارة الإفريقية الحقيقية في مواجهة أزمات متشابكة فرضتها التحولات الدولية والصراعات الجيوسياسية والاختلالات المزمنة في النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن الرئيس نجح في نقل صوت إفريقيا إلى المجتمع الدولي بصورة تعكس حجم التحديات التي تواجه شعوب القارة، وفي مقدمتها أزمات الديون وتراجع التمويل التنموي وارتفاع تكلفة التنمية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي طرح رؤية مصرية متكاملة لإصلاح الهيكل المالي الدولي تقوم على تحقيق العدالة والإنصاف للدول النامية، من خلال تطوير أدوات التمويل وتخفيف الأعباء عن الاقتصادات الإفريقية، إلى جانب التوسع في الآليات الحديثة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية والسندات الخضراء، بما يساعد على توفير تمويل مستدام يدعم خطط التنمية دون تحميل الشعوب مزيدا من الضغوط الاقتصادية.

ولفت فرحات إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على الترابط بين السلام والتنمية يعكس فهما استراتيجيا لطبيعة الأزمات التي تعاني منها المنطقة والعالم، خاصة أن استمرار النزاعات والتوترات الدولية ينعكس بصورة مباشرة على أمن الطاقة والغذاء وحركة التجارة العالمية، وهو ما تتحمل إفريقيا جانبا كبيرا من تداعياته رغم أنها الأقل تسببا في تلك الأزمات.

وأضاف أن التحركات المكثفة للرئيس السيسي ولقاءاته مع القادة الأفارقة وممثلي المؤسسات الدولية على هامش القمة تعكس حرص مصر على بناء شراكات اقتصادية وتنموية قوية، وتعزيز التكامل الإفريقي وجذب الاستثمارات، بما يدعم مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية ومركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

وشدد فرحات على أن الحضور المصري الفاعل في قمة إفريقيا – فرنسا يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية، ويؤكد أن القاهرة أصبحت شريكا أساسيا في صياغة حلول واقعية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا وعدالة لصالح الشعوب الإفريقية.