لجنة النقل بمجلس النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس بـ 482 مليارا و118 مليون جنيه

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2026 - 2027.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026 - 2027 مبلغ 482 مليارا و118 مليون جنيه، مقابل 451 مليار جنيه في 2025 - 2026، بزيادة قدرها 31 مليارا و118 مليون جنيه، بنسبة زيادة حوالي 6.9%.

كما بلغت جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2026 - 2027 مبلغ 344 مليارا و915 مليون جنيه، مقابل مبلغ 343 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025 - 2026، بزيادة قدرها مليارا و915 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي 0.6%.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، إنه عند الحديث عن مشروع موازنة هيئة قناة السويس، فإننا لا نتحدث عن مرفق اقتصادي عادي، وإنما نتحدث عن أحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري، وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ورمز من رموز السيادة والقدرة المصرية على إدارة ممر ملاحي عالمي له مكانته في حركة التجارة الدولية.

وأضاف قرقر: "لا يمكن قراءة أرقام هذه الموازنة بمعزل عن الظروف الإقليمية والدولية شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات الحروب الإقليمية، والتوترات في البحر الأحمر وباب المندب، وما ترتب عليها من اضطراب في حركة الملاحة العالمية، واتجاه بعض الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيدا عن قناة السويس"، مشيرا إلى انعكاس ذلك على تقديرات إيرادات النشاط في مشروع الموازنة.

وأكد قرقر دعم لجنة النقل والمواصلات الكامل للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات التي تواجه حركة الملاحة العالمية.