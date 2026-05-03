شن الجيش الإسرائيلي 94 هجوما على لبنان، السبت، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عدد آخر، ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي.

في المقابل، رد "حزب الله" عبر 5 هجمات على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان، قال إنها استهدفت 4 تجمعات لجنود، ومربضا مضادا للدروع.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء ووزارة الصحة و"حزب الله" في لبنان حتى الساعة 21:00 تغ.

وفي 17 أبريل الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية السبت:

** جنوب لبنان

*غارات جوية (طيران حربي ومسيّر):

مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر جراء 4 غارات على الأقل استهدفت بلدة شوكين بقضاء النبطية.

مقتل 3 أشخاص جراء غارة على منزل في بلدة اللويزة بقضاء جزين.

مقتل 3 أشخاص بغارة على مسجد بلدة السماعية بقضاء صور.

مقتل شخصين جراء استهداف سيارة على طريق "كفردجال-النبطية" بقضاء النبطية.

مقتل شخصين جراء استهداف مبنى سكني وتجاري على طريق "زبدين-النبطية" بقضاء النبطية.

مقتل شخص وإصابة آخر جراء استهداف دراجة نارية عند مفترق دير قانون رأس العين بقضاء صور.

إصابة شخص جراء استهداف دراجة نارية على طريق الشعيتية بقضاء صور.

16 غارة في قضاء النبطية استهدفت منطقة قرب دوار القدس في مدينة النبطية، وطريق "شوكين-النبطية"، وسيارة على طريق "كفردجال-النبطية"، إلى جانب بلدات: عبا (4 غارات)، الدوير (غارتان)، كفرا، ميفدون (غارتان)، قعقعية الجسر، عدشيت، دير الزهراني، زوطر الشرقية.

16 غارة في قضاء بنت جبيل استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرا وياطر، والمنطقة الواقعة ما بين بلدتي الشهابية وسلعا، إلى جانب بلدات: ياطر (غارتان)، برعشيت (غارتان)، مجدل سلم، شقرا، صفد البطيخ، الجميجمة، الغندورية، كونين، كفرا (غارتان)، برج قلاوية، حاريص.

10 غارات بقضاء جزين شملت بلدات الجبور، كفرحونة، الجرمق، المحمودية، وجبل الريحان، وغارتين على بلدة بصليا، وثلاث غارات على خراج بلدة السريرة.

10 غارات في قضاء صور استهدفت سيارة في منطقة الحافور، وبلدات: المنصوري (غارتان)، مجدل زون (غارتان)، السماعية (غارتان)، صديقين، الشعيتية، السماعية.

*قصف مدفعي:

قصف في قضاء بنت جبيل استهدف بلدات مجدل سلم وقبريخا وبرج قلاوية.

قصف في قضاء النبطية استهدف وادي السلوقي، ومحيط بلدة فرون، وبلدات: الغندورية (مرتان)، شوكين، ميفدون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، يحمر الشقيف.

قصف في قضاء صور استهدف بلدة المنصوري وأطرافها.

*تمشيط:

تمشيط بأسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح بقضاء بنت جبيل، وأطراف بلدتي بيوت السياد والمنصوري بقضاء صور.

*عمليات تفجير:

تفجيرات في بلدتي العديسة وميس الجبل وإشعال النيران في عدد من الفيلات في منطقة الفيلات ببلدة الخيام بقضاء مرجعيون.

تفجير منازل في مدينة بنت جبيل.

تفجير عدد من البنى التحتية والمنازل في بلدتي طيرحرفا وشيحين بقضاء صور.

*تحليق طيران:

تحليق مسيّرات في أجواء بلدات البابلية وخربة الدوير والأنصارية والزهراني بقضاء صيدا.

تحليق طيران حربي مع تنفيذ غارات وهمية فوق قرى قضاء صور.

*إنذارات بالإخلاء:

إنذار لسكان 9 بلدات جنوبية في قضاء النبطية بإخلاء منازلهم، وهي: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، حبوش.

إنذار لأحد سكان بلدة برج الشمالي بقضاء صور بإخلاء منزله.

** شرق لبنان

*تحليق طيران:

تحليق على علو مرتفع في أجواء مدينة الهرمل بقضاء الهرمل.

** رد "حزب الله"

من جانبه قال "حزب الله"، في عدة بيانات، إنه شن 5 هجمات بطائرات مسيّرة انقضاضية وقذائف مدفعية على أهداف إسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

وأوضح أن هذه الهجمات شملت استهداف مربض مضاد للدروع من نوع "غيل سبايك"، و4 تجمعات لجنود، أحدها داخل منزل، مؤكدا "تحقيق إصابات".

وأشار الحزب إلى أن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" و"ردا على خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي 17 أبريل المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قائلا إن تل أبيب لن تهاجم لبنان بعد ذلك.

ولاحقا، أعلن تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع إضافية.

كما عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن، في 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل شبه يومي، مبررة ذلك بما تصفه بـ"الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأخرى في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.