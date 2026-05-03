إيران تقدم لواشنطن عبر باكستان مقترحا من 14 بندا لإنهاء الحرب

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة، عبر باكستان، مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية، أن المقترح الإيراني يتضمن الخطوط الحمراء لطهران، ويطرح خارطة طريق لوقف الحرب.

وأضافت الوكالة، أن المقترح خضع لمراجعة داخل آليات صنع القرار في إيران، قبل إرساله، وحصل على الموافقات اللازمة.

يشار أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أعلنت أن طهران سلمت، مساء الخميس، النص النهائي لمسودة التفاوض إلى باكستان، التي تتولى دور الوسيط في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل المنصرم، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.