روى الدكتور محمود البريدي زوج الدكتورة شيماء التي توفيت بعد اتباعها نظام الطيبات، تفاصيل ما حدث لزوجته على يد الطبيب الراحل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن شيماء كانت مصابة منذ 2018 بمرضة الذئبة الحمراء، وكانت تسير على بروتوكول علاجي وتحصل على الكورتيزون.

وأضاف أنه في عام 2025 سمعت زوجته عن طبيب راج الحديث عن العوضي بعد مقابلة تلفزيونية، وتابع: "قالتلي فيه دكتور طالع بفكر جديد وبعتت لي فيديوهاته لكن قولتلها كلامه مش مظبوط».

واستكمل: «زوجتي كانت تعبانة ومريضة وبتاخد كورتيوزن ومثبطات المناعة.. وطبعا تعبت من كثرة الأدوية ولقت حد بيقولها هريحك من الأدوية وهاديلك نظام غذائي.. راحت له ودفعت مبلغ 5 آلاف جنيه للكشف وتحصل على نظام الطيبات».

وقال: "العوضي فضل يقنعها ويقولها إنا بعمل تاريخ وهطلعك تريند والناس كلها هتتكلم عن الحالة.. وقالها إوعديني إنك هتمشي على النظام ده لمدة شهر وأنا أوعدك بعد شهر هاجيبك هنا ونسجل فيديو ونقول للناس إزاي خفيتي».

وأفاد بأن زوجته أوقفت بالفعل العلاج، لكنها شعرت بعد مرور أسبوع فقط بأنها في حالة سيئة وأجرت تحليلًا، وكانت النتيجة أن المناعة أصبحت شبه غير موجودة وتعرضت للنزيف.

وكشف أن زوجته استنجدت بالعوضي لكنه قالها «وقفي أكل الجبنة»، وتابع: «سابها تنزف لأيام.. بعتت له تقوله لو مُت دلوقتي عيالي هيعملوا إيه.. ومكنش بيرد عليها بالأيام.. وقالت له لو مفيش عندك حل قولي أروح مستشفى شاف رسائلها ولم يرد».

وأوضح أن زوجته نُقلت بعد ذلك للمستشفى وحاول الأطباء علاجها لكنها توفيت.

وأشار إلى أنه تواصل مع الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء واتخذ كل الإجراءات للتحرك قضائي لتقديم شكوى للنائب العام لكن العوضي توفي.

وختم بالقول: «هو مات والموضوع انتهى لكن فيه ناس بتروج لنظام الطيبات وفي ناس مغيبة.. أناشد الناس محدش يسيب دواءه على الإطلاق.. العوضي كان بيعمل تجارب على الناس من غير ما يقولهم».