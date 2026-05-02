ميناء دمياط يستقبل سفينة غاز تحمل أكثر من 70 ألف طن

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن وغادرته 5 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة إلى 29 سفينة.

وأوضح «البيان» وصول ناقلة الغاز المسال «ARISTOS I» التي ترفع علم مالطا، بطول 292 مترًا وعرض 46 مترًا، والتي رست بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة «ENERGOS WINTER» تمهيدًا لتفريغ شحنة تُقدَّر بنحو 70809 طن من الغاز المسال عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).



وسجلت حركة الصادر من البضائع العامة 29945 طنًا، شملت 8925 طن يوريا و10530 طن علف بنجر و10490 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد 69949 طنًا، تضمنت 8584 طن قمح و9442 طن خردة و44860 طن ذرة و5823 طن فول و386 طن عدس و854 طن خشب زان. كما بلغت حركة الحاويات الصادرة 1835 حاوية مكافئة، والواردة 249 حاوية، بينما سجلت حاويات الترانزيت 3278 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بالمخزون، بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 138581 طنًا من القمح، مقابل 22940 طنًا بمخازن القطاع الخاص، في حين سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2760 حركة، ما يعكس استمرار النشاط التشغيلي المرتفع بالميناء.