تتواصل التكهنات بشأن هوية المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، في ظل اقتراب رحيل المدرب الحالي بنهاية الموسم.

وكشف الصحفي خورخي بيكون أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز قد يفاجئ الجميع باختيار اسم خارج قائمة المرشحين المتداولة، كما حدث سابقًا مع عودة كارلو أنشيلوتي في 2021.

وأكد أن القرار النهائي يعود لبيريز وحده، نافيًا ما يُثار حول تدخلات من الإدارة التنفيذية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن رئيس النادي يضع ردود فعل الجماهير في اعتباره قبل حسم قراره.

وأضاف أن بيريز يحرص على متابعة انطباعات مشجعي الفريق تجاه الأسماء المطروحة، حيث قد تؤثر هذه الآراء على الاتجاه النهائي لاختيار المدرب.

وشهدت الفترة الأخيرة طرح عدة أسماء لتولي المهمة، من بينهم يورجن كلوب وديدييه ديشامب وجوزيه مورينيو وزين الدين زيدان، بالإضافة إلى وليد الركراكي.