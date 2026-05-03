الأحد 3 مايو 2026 1:29 ص القاهرة
برشلونة يحسمها في الدقائق الأخيرة أمام أوساسونا ويقترب من اللقب

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 3 مايو 2026 - 12:26 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2026 - 12:26 ص

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب أوساسونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «السادار»، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وجاءت أهداف الفريق الكتالوني في الدقائق الأخيرة، حيث افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 81 برأسية متقنة بعد عرضية من ماركوس راشفورد، قبل أن يعزز فيران توريس التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة من فيرمين لوبيز.

وقلّص راؤول جارسيا الفارق لصالح أوساسونا في الدقيقة ذاتها، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الخسارة.

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 88 نقطة، ليصبح على بُعد خطوة من التتويج باللقب، في انتظار نتيجة ريال مدريد أمام إسبانيول في الجولة ذاتها.


