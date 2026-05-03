الأحد 3 مايو 2026 3:22 ص القاهرة
مشاجرة بين شقيقين تنتهي بإصابة أحدهما بطلق ناري في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 3 مايو 2026 - 1:41 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2026 - 1:41 ص

شهدت قرية خريط التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، واقعة إصابة شاب بطلق ناري في الوجه.

وكان بلاغ قد ورد إلى رجال مباحث مركز نصر النوبة، يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في الوجه، وعلى الفور، انتقل الرائد أيمن شامة، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب خلافات عائلية، أقدم على إثرها أحدهما على إطلاق النار على الآخر، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الوجه.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


