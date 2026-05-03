نجوى فؤاد تكشف محاولاتها للتواصل مع سهير زكي قبل وفاتها

قالت الفنانة نجوى فؤاد، في تصريحات سابقة لها مع الإعلامية سهير جودة عبر فيسبوك، إنها كشفت عن رغبتها في التواصل مع الفنانة الراحلة سهير زكي، وذلك قبل وفاتها اليوم.

وأضافت نجوى فؤاد أنها كانت تتمنى الوصول إلى رقم هاتف سهير زكي للاطمئنان عليها، خاصة بعدما سمعت مؤخرًا عن تعرضها لوعكة صحية، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية جمعتهما لسنوات طويلة.

وأوضحت أن علاقتها بسهير كانت قائمة على الود والمحبة، رغم ما تردد لسنوات حول وجود خلافات أو غيرة بينهما، مشيرة إلى أنهما حرصتا سابقًا على تقديم استعراضات مشتركة لإثبات عدم صحة تلك الأقاويل.

كما كشفت نجوى فؤاد أن سهير زكي تركت منزلها وغيّرت رقم هاتفها منذ فترة طويلة، وهو ما صعّب عليها الوصول إليها، لتوجّه مناشدة علنية لها من قبل طالبتها فيها بالتواصل معها، مؤكدة أنها لا تعرف عنوانها الجديد أو وسيلة للوصول إليها.