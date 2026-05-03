وزعت لجنة مصر وغزة للإغاثة، في قرية الزوايدة وسط قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي، حزم دعم إيوائي على شبان فلسطينيين يستعدون للزواج.

وبحسب معلومات من مصادر محلية، جرى خلال الفعالية إيصال حزم مساعدات مخصصة لتلبية احتياجات السكن إلى نحو 5 آلاف عريس.

وتهدف المبادرة، في ظل الأزمة الإنسانية المتواصلة في غزة، إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشباب المقبلين على الزواج.

وقال مختار أبو ظاهر الوحيدي، في حديث للأناضول، إن سكان غزة يواصلون التمسك بالحياة رغم كل الصعوبات، مضيفا: "شعبنا لا يحب الموت، بل يحب الحياة. ورغم كل ما حدث، نحاول مواصلة العيش".

وأوضح الوحيدي أن برنامج الزواج الجماعي المنظم أسهم في تأسيس 5 آلاف أسرة جديدة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم سكان غزة.



وعلى مدار عامين، ارتكبت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، فضلا عن معاناة إنسانية يفاقمها الحصار المشدد والتنصل الإسرائيلي من تنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف النار.