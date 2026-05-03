أكثر من 400 شركة مدرجة بكوريا الجنوبية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون وون

تخطى عدد الشركات المدرجة في كوريا الجنوبية التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون وون (7ر679 مليون دولار أمريكي) 400 شركة للمرة الأولى هذا العام، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الشركات المدرجة في البورصة المحلية، بما في ذلك الأسهم الممتازة، التي تزيد قيمتها السوقية عن تريليون وون بلغ 405 شركات حتى يوم الأربعاء، وفقا لبيانات من بورصة كوريا، المشغل الرئيسي للبورصة في كوريا الجنوبية.

وبحسب السوق، تم إدراج 267 شركة في مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي)، و137 شركة في مؤشر "كوسداك" الذي يركز على التكنولوجيا، وشركة واحدة في "كونيكس"، البورصة المحلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

ومن بين هذه الشركات، بلغت القيمة السوقية لـ 79 شركة أكثر من 10 تريليونات وون.

ويمثل هذا تحولا دراماتيكيا مقارنة بيوم 27 فبراير، قبيل بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران، حيث كان عدد الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن تريليون وون آنذاك 377 شركة.

وقد شهدت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية حالة من الانتعاش في الآونة الأخيرة مدفوعة بتجدد طفرة الذكاء الاصطناعي قبيل موسم أرباح الشركات.

وبعد تراجعه بنسبة وصلت إلى 12% في جلسة واحدة منذ اندلاع الحرب، أغلق مؤشر "كوسبي" القياسي عند 9ر6609 نقطة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.