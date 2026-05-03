الأهلي يختتم تصفيات «BAL» بانتصار مثير على الفتح الرباطي المغربي

اختتم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي تصفيات بطولة إفريقيا للأندية «BAL»، بالفوز أمام نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 77-71، في مباراة مثيرة امتدت لفترتين إضافيتين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات المقامة بالمغرب.

وضمن الأهلي تأهله للمرحلة النهائية من البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز في الجولة الماضية على فريق جي سي كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65.

وأقيمت المباراة على صالة مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات مجموعة الصحراء، المؤهلة لنهائيات البال على مستوى القارة.

وجاءت المباراة متكافئة بشكل كبير، حيث انتهت الفترة الأولى بالتعادل 10-10، كما انتهت الفترة الثانية بالتعادل 24-24.

وفي الفترة الثالثة تفوق الأهلي بنتيجة 46-28، ثم عاد الفريق المغربي في الفترة الرابعة وتعادل 57-57، لتذهب المباراة لفترات إضافية.

وانتهت الفترة الأولى من الوقت الإضافي بتعادل جديد 63-63، ثم حسم الأهلي المباراة لصالحه في الفترة الإضافية الثانية بنتيجة 77-71.

وبانتصاره في مباراة اليوم حسم النادي الأهلي المركز الثاني في مجموعة الصحراء، ويضمن أفضلية في الأدوار النهائية من البطولة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالخسارة أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، وعقب ذلك، نجح الأهلي في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، حيث تغلب على فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 76-72، ثم فاز على ماكتاون فلايرز النيجيري بنتيجة 89-80، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على جي سي كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65.

وشارك الأهلي في المجموعة إلى جانب كل من: الفتح الرباطي المغربي، جي سي كينجز الإيفواري، الإفريقي التونسي، فلايرز النيجيري، وفيلا دي داكار السنغالي.

وضمت قائمة اللاعبين كلًا من: سيف سمير، إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، مالك ياسر، بيبو زهران، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، ويوسف الغايش.

فيما ضم الجهاز الفني للفريق: طارق الغنام مدير الفريق، ولينوس جافريل مديرًا فنيًّا، أحمد الجارحي مدربًا عامًّا، رامي دياسطي مدربًا مساعدًا، ياسر عبد الله محلل الأداء، صلاح رجب طبيب الفريق، وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي.