عمرو أديب بعد وفاة هاني شاكر: لا أخشى الموت لكني أخاف على المقربين مني على اختفائي

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان الكبير هاني شاكر الذي فارق الحياة اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «أنا لست اجتماعيًّا ولست متوفرًا طوال الوقت.. علاقاتي محدودة جدًا وأنا ممكن أعد الناس اللي أعرفهم.. ولما حد منهم بيختفي بيقل عدد الناس اللي أعرفهم .. وأزعم إنني كنت أعرف هاني شاكر».

وأضاف أديب، أنه كانت له ذكريات مع هاني شاكر، حيث كانا يلتقيان سويًّا لقضاء أعياد ومناسبات مختلفة، متابعًا: «كنت فخورًا بأنني أعرف قامة كبيرة في الوطن العربي».

وتابع: «هاني شاكر كانت عنده كمية كبيرة من العزة والكرامة.. كان حاسس بنفسه.. عمري ما حسيت لحظة إنه معندوش إحساس بقيمته.. هاني عارف بالظبط إنه مميز وموهوب».

واستكمل: «بداية حياة هاني شاكر مكنتش سهلة وكانت طالع أمام عبدالحليم حافظ يعني وقت مينفعش حد يبان أو يبقى نجم ومش هتلاقي حد في الوسط الفني مايحبش هاني شاكر».

وذكر أديب: «هاني شاكر لم تكن له أي عدواة أو نفسنة مع أحد رغم إن ده موجود في الوسط الفني.. هاني شاكر كان نقيبًا لكل من كان يغني».

وأضاف: «أنا لم أفكر أبدًا في الخوف من الموت.. لكني أخاف دائمًا على المقربين مني على اختفائي.. لأنه لم يعد هناك مقياس واضح.. فهاني شاكر كان بصحة جيدة ولديه حفلات وفجأة تتعقد الأشياء وفجأة تسكت الأشياء».

وتوفي المطرب هاني شاكر، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، وبعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، تشييع جثمان هاني شاكر يوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، كما يقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد.



