نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان الكبير هاني شاكر الذي فارق الحياة اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنه ظل لنحو 20 سنة يجلس كل يوم خميس في أحد الأماكن مع هاني شاكر رفقة آخرين، مؤكدا أن الراحل كان يحب الاستماع وكان يتسم بأنه أنيق.

وأضاف: «هاني شاكر كان نزيهًا ونجمًا ومتألقًا.. ومحدش كان يغلبه.. الابتسامة لم تكن تفارقه.. وكان دائما يقول تعبير حبيب قلبي.. كان يقولها لكل من يلتقيه».

وشدد على أن هاني شاكر أسطورة لن تتكرر، وله من الأعمال الغنائية 600 عمل، واصفًا الفنان الراحل بأنه كان مدرسة وكان دائمًا ما يغني بشكل صحيح.

وشدد على أن شاكر اعتاد أن يكون في صحة جيدة، ويتسم بالشباب طوال الوقت، وتابع: «وسط شلتنا كنا دائما نقول هو إزاي هاني شاكر صغير كده على طول».

ولفت إلى أن شاكر لم يكن مغرورًا على الإطلاق، وكان يحظى بتقدير كبير للغاية في أي مكان يتواجد فيه، لكن كان في الوقت نفسه نموذجًا للتواضع والصبر في التعامل مع المعجبين ويرحب بالتقاط الصور مع الجميع.

وتابع: «حدث الأمر الرزل بتاع الدنيا.. إن الإنسان اللي أنت بتحبه يختفي.. وتفضل في حالة اندهاش دائمًا.. هذه ألاعيب معتادة من الدنيا».

وأكد أديب، أن أحد أصدقاءه المقربين أبلغه أنَّ هاني شاكر قاربت وفاته وأنه تم رفع الأجهزة عنه، معقبا: «صعب إنك تعرف الأمر ده قبل البشرية كلها.. لكن لما الخبر أُعلن النهاردة كان كأنه أول مرة أسمعه».