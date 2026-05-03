محمود سعد يعلن حذف حلقته مع ضياء العوضي على يوتيوب

أعلن الإعلامي محمود سعد، مساء الأحد، حذف حلقته مع الطبيب الراحل ضياء العوضي الذي وافته المنية مؤخرًا.

وقال سعد عبر حسابه على منصة «فيسبوك»: «بناء على اتصال من مسئولي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تم حذف فيديو حلقة الدكتور ضياء العوضي من قناة اليوتيوب التزامًا بقرار المجلس بمنع نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للدكتور ضياء العوضي».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب الراحل ضياء العوضي أو سبق تسجيلها له.