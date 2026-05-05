قال الإعلامي محمد علي خير إن أموال التأمينات والمعاشات خاصة لأصحابها ولا يجوز المساس بها، مطالبًا بعدم الاقتراب منها، قائلاً: "أيها السادة ابعدوا أيديكم عن أموال التأمينات والمعاشات.. مش عايزين افتكاسات أو رؤى جديدة"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديل قانون المعاشات والتأمينات -رقم 148 لسنة 2019- وأنه في مجمله يتضمن بنودًا جيدة تهدف إلى ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وأوضح "خير" عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، اليوم الاثنين، أنه بعد مناقشات البرلمان اقترح بعض أعضاء مجلس النواب إنشاء صندوق سيادي استثماري لإدارة أموال المعاشات، على أن يتم توجيه ما يقرب من 2 تريليون جنيه إلى هذا الصندوق بغرض الاستثمار.

واعتبر أن هذه المقترحات تثير تساؤلات، مؤكدًا أن أموال المعاشات “أموال خاصة بحكم أحكام قضائية دستورية، ولا يحق لأي سلطة في الدولة التصرف فيها أو إعادة توجيهها خارج إطارها المحدد.

وأشار إلى أن القانون الحالي ينص على وجود مجلس إدارة يضم 15 عضوًا من الخبراء المتخصصين في مجالات المال والاقتصاد، يتولون إدارة واستثمار أموال المعاشات وفق ضوابط واضحة.

وانتقد فكرة إنشاء صندوق سيادي لإدارة هذه الأموال، مشيرًا إلى التحديات القائمة مثل تراجع قيمة الجنيه وتأثيره على أموال المعاشات، إلى جانب شكاوى من تأخر بعض الخدمات المرتبطة بصرف المستحقات.



ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.