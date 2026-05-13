سلوفاكيا تعيد فتح المعابر الحدودية مع أوكرانيا بعد إغلاقها بطلب من كييف

نقلت قناة (تي ايه 3) الإخبارية السلوفاكية، عن الشرطة قولها إنه تم إعادة فتح المعابر الحدودية مع أوكرانيا بعد نحو ساعتين من إغلاقها بناء على طلب من كييف لـ"أسباب أمنية".

وقالت القناة، إن أوكرانيا كانت قد طلبت اتخاذ هذه الخطوة، وإن السلطات السلوفاكية استجابت لذلك بعد إجراء مشاورات.

وأكدت الإدارة المالية في سلوفاكيا، في بيان، إغلاق جميع المعابر على الحدود مع أوكرانيا نحو الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) "حتى إشعار آخر"، ناصحة الجمهور بمتابعة أحدث المعلومات والالتزام بتعليمات المسؤولين والشرطة.

وأضافت القناة الإخبارية السلوفاكية لاحقا، نقلا عن مصادر أوكرانية، أن هجمات بطائرات مسيرة روسية في منطقة ترانسكارباتيا الحدودية كانت السبب وراء طلب أوكرانيا اتخاذ هذه الخطوة.

وتتشارك سلوفاكيا، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حدودا مع أوكرانيا تمتد لنحو 50 كيلومترا.