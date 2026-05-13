الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يطالبون بالمضي في صفقة أسلحة لتايوان خلال زيارة ترامب لبكين

حث كبار الديمقراطيين في 4 لجان بمجلس النواب الأمريكي، في رسالة وجهت، الأربعاء، إلى الرئيس دونالد ترامب، على المضي قدما في صفقة الأسلحة البالغة 14 مليار دولار لصالح تايوان، وعدم السماح لبكين بـ"فرض" سياستها على واشنطن تجاه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء نشر الرسالة بالتزامن مع وصول ترامب إلى بكين لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وتعارض بكين بشدة أي صفقة أسلحة لتايوان، التي تعتبرها جزءا من أراضيها، في حين تُلزم القوانين الأمريكية واشنطن بتزويد الجزيرة بما يكفي من المعدات للدفاع عن نفسها.

وقال ترامب، الاثنين، إنه سيناقش ملف تايوان مع شي خلال زيارته، ما أثار مخاوف من أن أي خطوة غير محسوبة قد تُضعف التزام واشنطن تجاه تايبيه.