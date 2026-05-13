القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن 67 سفينة تجارية جرى تحويل مسارها خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وكتبت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «قبل أربعة أسابيع، بدأت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في تنفيذ الحصار المفروض على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها».

وأضافت: «حتى اليوم، حولت القوات الأمريكية مسار 67 سفينة تجارية، وسمحت بمرور 15 سفينة تحمل مساعدات إنسانية، كما عطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار».

وتابعت: «في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنت قوات القيادة المركزية من إجبار سفينتين تجاريتين على العودة أدراجهما امتثالاً للحصار».

واستكمل: «جاء ذلك بعد التواصل معهما عبر اللاسلكي وإطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة خفيفة؛ ما يُظهر بوضوح أن إجراءات الإنفاذ الأمريكية لا تزال سارية المفعول بالكامل».