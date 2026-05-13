القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية


نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 7:51 م

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن 67 سفينة تجارية جرى تحويل مسارها خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وكتبت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «قبل أربعة أسابيع، بدأت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في تنفيذ الحصار المفروض على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها».

وأضافت: «حتى اليوم، حولت القوات الأمريكية مسار 67 سفينة تجارية، وسمحت بمرور 15 سفينة تحمل مساعدات إنسانية، كما عطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار».

وتابعت: «في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنت قوات القيادة المركزية من إجبار سفينتين تجاريتين على العودة أدراجهما امتثالاً للحصار».

واستكمل: «جاء ذلك بعد التواصل معهما عبر اللاسلكي وإطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة خفيفة؛ ما يُظهر بوضوح أن إجراءات الإنفاذ الأمريكية لا تزال سارية المفعول بالكامل».


